Глава оргкомитета Олимпиады в Токио покинул пост на фоне сексистского скандала

Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори решил уйти в отставку на фоне скандала вокруг допущенных им сексистских высказываний. Об этом он заявил в ходе заседания исполнительного совета оргкомитета «Токио-2020», сообщил телеканал NHK.

«С сегодняшнего дня я ухожу в отставку со своего поста. Я принес большие неудобства своими неподобающими высказываниями», — подчеркнул Мори.

Он отметил, что «самым важным сейчас является успешное проведение Олимпиады».

Перед выборами нового главы, по предварительным данным, будет создана специальная комиссия. Ожидается, что пост может занять министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото, сообщил Kyodo.

В начале февраля Мори оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. По его мнению, женщины выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать.

СМИ писали, что около ста волонтеров отказались работать во время Олимпийских игр после этих высказываний. Также слова Мори осудили политики и спонсоры Олимпиады.