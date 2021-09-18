Глава организации крымских татар прокомментировал идею поменять их алфавит

Глава организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар» Эйваз Умеров оценил идею изменить их алфавит с кириллицы на латиницу. Он считает предложение не актуальным.

По данным РИА «Новости», такую инициативу высказало правительство Украины. По их мнению, они считают, что латинские буквы лучше подходят к фонетике тюркских языков. Умеров считает эту идею ненужной.

«Никакой необходимости и смысла в изменении алфавита нет. Это уже не актуально. Когда-то у нас была латиница, но… сейчас вся система образования — на кириллице», — сказал Умеров.

Ранее Умеров призвал власти Турции признать Крым частью России. Он отметил, что Россия никого не принуждает признавать, что Крым принадлежит ей. Но если турецкие власти хотят быть последовательными, тогда им следует показать, что поддержка крымских татар не является политическим пиаром. В таком случае Анкара должна признать Крым частью России.

«Мы дома, и это наш выбор», — сказал глава региональной автономии.