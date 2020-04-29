Глава оператора украинской ГТС: «Газпрому» будет невыгоден транзит газа через Украину
Глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон заявил, что «Северный поток — 2» навредит Украине, потому что после окончания строительства «Газпрому» нет смысла продолжать транзит газа через страну. Об этом сообщил РБК.
По данным сайта «Утро.ру», он считает, что если «Газпром» достроит «Северный поток — 2», то мощности украинской ГТС станут избыточными для него».
«Я не вижу причин для „Газпрома“ продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, хотя наши тарифы на транзит абсолютно конкурентные», — заключил Макогон.