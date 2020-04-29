Глава оператора украинской ГТС: «Газпрому» будет невыгоден транзит газа через Украину

По данным сайта «Утро.ру», он считает, что если «Газпром» достроит «Северный поток — 2», то мощности украинской ГТС станут избыточными для него».

«Я не вижу причин для „Газпрома“ продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, хотя наши тарифы на транзит абсолютно конкурентные», — заключил Макогон.