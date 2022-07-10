Украина осудила возврат турбины для «Северного потока»
Глава «Оператора ГТС Украины»: возврат турбины для «Северного потока» — плохой прецедент
Глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон выразил возмущение из-за того, что власти Канады решили вернуть турбину для газопровода «Северный поток». По его мнению, это можно считать плохим прецедентом.
«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину „Газпрому“. Это очень плохой прецедент исключения из санкций», — написал он в соцсетях.
По словам Макогона, канадские власти поступили так, ожидая, что «Газпром» полностью возобновит транзит газа в Германию, что позволит Европе продолжить накопление газа на предстоящий зимний период.
В середине июня «Газпром» предупредил, что поставки газа будут сокращены из-за задержки ремонта газоперекачивающих турбин. Двигатель Siemens Energy ремонтировали на заводе в Монреале. Возврат в Россию осложнился из-за санкций, которые Канада ввела против России.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал Канаду вернуть турбину и предложил отправить ее в Германию, а не в РФ.