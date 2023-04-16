Мир 16 апреля 2023, 10:46 Глава офиса Зеленского заявил о пасхальном обмене пленными Глава офиса президента Украины Ермак сообщил о пасхальном обмене пленными РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о пасхальном обмене пленными с российской стороной. Данные о возвращении 130 военнослужащих он опубликовал в Telegram-канале.

По словам Ермака, на Украину вернулись бойцы ВСУ, которых взяли в плен на Артемовском, Херсонском, Запорожском и Соледарском направлениях.

Реклама

Среди них, как уточнил глава офиса Владимир Зеленского, есть рядовые и сержанты, нацгвардейцы, пограничники и моряки. Ермак добавил, что обмен проходил в несколько этапов в последние дни, но точные даты и другие подробности не озвучил.

В Минобороны России данные о новом обмене пленными пока не подтвердили. Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 16 апреля опубликовала видео, в котором предприниматель дал поручение передать украинской стороне группу пленных. О каком количестве человек идет речь — неизвестно.