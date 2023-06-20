Мир 20 июня 2023, 21:18 Глава офиса Зеленского упрекнул Израиль за нейтралитет в конфликте на Украине KAN: глава офиса Зеленского Ермак упрекнул Израиль за неучастие в украинском конфликте Pxhere

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В Киеве упрекнули израильское правительство за «нейтралитет» в конфликте на Украине. Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал Тель-Авив оказывать больше помощи стране. Об этом сообщила радиостанция KAN.

По словам Ермака, для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «пришло время посетить Украину, чтобы поддержать и заявить о своей поддержке».

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«Почему Израиль сохраняет нейтралитет в конфликте?» — задался вопросом глава офиса украинского лидера.

Израиль Ермак охарактеризовал как наиболее нейтральную среди стран, у которых хорошие отношения с Украиной.

«Настоящая дружба действительно не имеет границ: дружба должна работать, даже когда есть проблемы, и недостаточно просто вести диалог между государственными чиновниками. Уровень отношений должен расти», — сказал Ермак.

Ранее Минобороны Израиля назвало недостоверной информацию СМИ, что израильские танки «Меркава» могут быть переданы Украине. Как уточнили в министерстве, ряд стран действительно выразили заинтересованность в приобретении этих танков из резервов Армии обороны Израиля. Однако этот вопрос находится в стадии обсуждения и не получил одобрения Минобороны страны.