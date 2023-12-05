Мир 05 декабря 2023, 22:42 Глава офиса Зеленского признал высокий риск поражения Украины Ермак: Украина проиграет России в случае задержки помощи со стороны США РИА «Новости»

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что его страна рискует проиграть в конфликте с Россией, если произойдут новые задержки с выделением помощи со стороны США. Об этом он сообщил во время выступления в Институте мира в Вашингтоне. Цитату привел РБК.

«Если помощь, которая обсуждается в конгрессе, будет просто отложена, то создастся большой риск, что мы останемся на тех же позициях, что сейчас, что наступать станет невозможно, и будет большой риск проиграть этот конфликт», — подчеркнул он.

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Ермак добавил, что сейчас украинская армия проводит в основном оборонительные операции, а наступательные только по отдельным направлениям. При этом ВСУ столкнулись с трудностями из-за того количества сил, которые сконцентрировала Россия в зоне боевых действий.

Он также добавил, что помощь со стороны США направляли еще и на выполнение бюджетных обязательств Украины перед ее населением. Это то, без чего украинцам было бы трудно выжить, пояснил Ермак.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина сделала ставку не на тех в конфликте глобалистов и реалистов, пролила кровь своих жителей и в итоге оказалась в проигрыше. В качестве примера он привел разницу в отношении к западным политикам и президенту «изолированной» России Владимиру Путину, когда последнего встретили с почестями в Катаре.