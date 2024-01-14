Мир 14 января 2024, 23:10 Глава офиса Зеленского пожаловался на идею немедленных переговоров с Россией в Давосе Ермак: среди нацсоветников в Давосе отсутствует единая позиция по Украине РИА «Новости»

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На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе звучали предложения о немедленных переговорах России и Украины. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ходе общения с журналистами. Трансляцию пресс-конференции проводили на сайте ВЭФ.

По словам Ермака, участники мероприятия не могут иметь единое мнение по этому вопросу. При этом все страны, которые ранее участвовали в переговорах, «уважают суверенитет и независимость Украины».

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«Но, конечно, у нас есть разные мысли о том, как можно это сделать. Кто-то думает, что необходимо сразу же сидеть за столом переговоров, но мы очень ясно и открыто объясняем, почему сейчас это неприемлемо», — заявил он.

Также Ермак говорил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его команда не намерены замораживать конфликт. Он подчеркнул, что подобные действия недопустимы для украинского общества.