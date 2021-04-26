Глава офиса Зеленского посчитал некорректным приглашать Путина в Киев

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что считает некорректным приглашать Владимира Путина в Киев для обсуждения двусторонних отношений. При этом Украина готова к продолжению разговора.

«Я считаю это некорректным», — ответил Liga.net Ермак в интервью на вопрос о готовности украинского президента пригласить Путина в Киев.

Глава офиса Зеленского отметил, что это не говорит о нежелании лидера Украины встретиться с президентом России. По его словам, именно Владимир Зеленский выступил с инициативой провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». По его мнению, это свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению диалога.

«По нашей информации, в последнее время подавляющее число убитых украинцев — это жертвы снайперов. Причем снайперов, которые, по нашей информации, имеют в том числе российское происхождение», — объяснил глава офиса украинского президента, почему Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе.

Ранее Владимир Зеленский отказался приезжать в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Однако от самой встречи украинский лидер не отказывается, он пригласил российского президента встретиться в Донбассе, чтобы обсудить завершение войны на юго-востоке Украины. Только после этого Зеленский согласился обсудить двусторонние отношения.