Глава офиса Зеленского ответил на слухи о драке и выбитом зубе

СМИ узнали о драке главы администрации президента Украины Андрея Богдана, в которой он потерял зуб. Но это, видимо, просто слухи. Достаточно посмотреть на его свежую фотографию в Facebook.

Глава офиса Владимира Зеленского опубликовал в соцсети фотографию на которой видно, что все зубы целы.

В комментарии к посту Богдан иронично отреагировал на новости о потасовке с председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

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«Баканов, не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!» — шутливо пригрозил Богдан.

Ранее СМИ писали, что Богдан и Баканов якобы подрались 30 октября. Журналисты предположили, что стороны выясняли отношения на Банковой улице, в офисе украинского лидера. Потасовка могла начаться из-за назначения на должность Главного следственного управления СБУ. Глава офиса Зеленского поддерживал кандидатуру полковника Дмитрия Нескромного, а начальник СБУ — генерал-майора Василия Вовка. По информации СМИ, с тех пор Богдан не появлялся на работе.