Глава офиса Зеленского не смог дозвониться до помощника Байдена

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак позвонил в Белый дом и попросил соединить его с помощником президента США Джейком Салливаном, но ему отказали и предложили поговорить с чиновником более низкого ранга. Об этом сообщил сайт Zn.ua.

По сообщениям от источников, Ермак попытался поговорить с Салливаном в минувший понедельник. Но, когда он позвонил в Белый дом, там его отказались соединить с ним, предложив вместо Салливана поговорить со старшим директором Совета национальной безопасности (СНБ) по вопросам Европы Амандой Слот. Но такой собеседник его не устроил.

Ермак в итоге распорядился перевести звонок на одного из его заместителей. Такое непротокольное поведение главы офиса Зеленского неприятно удивило американскую администрацию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее жаловался на сорвавшийся разговор по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее в интервью иностранным СМИ назвал условие для открытия русских школ на Украине.