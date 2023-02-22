Мир 22 февраля 2023, 22:00 Глава офиса Зеленского назвал страну, которая может поставлять Украине самолеты Глава офиса Зеленского заявил, что Британия может первой начать поставки самолетов Киеву РИА «Новости»

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Великобритания может стать первой страной, которая передаст Украине самолеты и даст сигнал другим государствам поддержать поставки авиации для ВСУ, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Его слова передало украинское издание «Европейская правда».

Как утверждает Ермак, переговоры по этому вопросу уже идут. В Киеве надеются, что решение Лондона по поставкам самолетов может запустить процесс получения воздушных средств и от других партнеров.

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22 февраля экс-премьер Борис Джонсон, которого западные журналисты называют «лучшим другом» Украины, обратился к президенту США Джо Байдену, призвав передать Киеву истребители F-16. Аналогичный шаг может сделать и Великобритания, подчеркивает он.

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Британский политик полагает, что Запад должен передать Украине артиллерию и танки. Если Украина проиграет в этом конфликте, то возрасте угроза безопасности Евросоюза и США, уверяет Джонсон.

В МИД России заявили, что это Запад угрожает России, а не наоборот. В США не хотят мирного урегулирования кризиса, поскольку настроены «обезглавить» Россию.