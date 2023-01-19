Мир 19 января 2023, 23:53 Глава офиса Зеленского назвал лучшего друга Украины Глава офиса Зеленского Ермак: конкретные цифры показывают, что лучший друг Украины — США РИА «Новости»

Читать 360tv в

США являются лучшим другом Украины, об чем свидетельствует объем финансовой и военной помощи от Вашингтона. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Фрагмент сессии размещен на официальном сайте форума.

Выступление Ермака на форуме проходило в онлайн-формате. Во время речи главу офиса президента Украины попросили назвать «лучшего друга» его страны.

Реклама

«Если мы вернемся к конкретным цифрам, разумеется, самый важный партнер, в цифрах финансовой, военной помощи, это, конечно же, США», — сказал Ермак.

Реклама

При этом он добавил, что Киев ценит помощь и поддержку всех партнеров.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон ранее заявила, что Штаты работают вместе с союзниками, чтобы оперативно удовлетворять меняющиеся потребности Украины в плане вооружения. Кроме того, американские власти готовы передать часть конфискованных активов России в пользу Украины, заявил руководитель рабочей группы Минюста США по поиску и аресту подпадающих под санкции российских средств Эндрю Адамс. Это, по его словам, новый виток развития событий в области ареста российских активов.