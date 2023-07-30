Мир 30 июля 2023, 21:37 Глава офиса Зеленского анонсировал встречу по «формуле мира» в Саудовской Аравии Глава офиса президента Украины Ермак: в Саудовской Аравии обсудят «формулу мира» РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Саудовской Аравии состоится встреча по вопросам, связанным с реализацией так называемой «формулы мира», написал в своем Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он уточнил, что план обсуждают представители более 50 государств.

Украинский чиновник подтвердил появившуюся ранее информацию о намерении провести встречу в Саудовской Аравии в начале августа. По словам Ермака, делегации обсудят «мирный план» Владимира Зеленского. Документ состоит из 10 пунктов, а его реализация должна включить в себя три этапа, отметил Андрей Ермак.

Реклама

Первый — встреча с аккредитованными на Украине послами. Второй — переговоры советников по национальной безопасности. Глава офиса президента страны отметил, что специалисты должны найти «оптимальные формулировки и механизмы» внедрения пунктов инициативы. И третий этап — подготовка саммита на уровне глав государств. По мнению Ермака, это может случиться уже до конца этого года.

О планах провести переговоры по Украине в Саудовской Аравии без участия России стало известно несколькими днями ранее. Это решение назвали бессмысленным, потому что без РФ ситуацию решить невозможно.