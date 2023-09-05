Мир 05 сентября 2023, 16:58 Глава офиса Зеленского анонсировал отключение российских компаний от немецкого ПО Глава офиса Зеленского Ермак: немецкая компания SAP отключит свое ПО в России Freepik

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Немецкая фирма SAP в рамках санкционного давления отключит от своего программного обеспечения российские компании. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Компания SAP — крупный поставщик промышленного софта, который использовал в своих разработках проприетарный внутренний язык программирования ABAP/4. Продуктами немецкого производителя пользовались многие российские фирмы.

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«Среди этих компаний — РЖД (компания „Российские железные дороги“ — прим. ред.). Группа Макфола-Ермака предлагала такой шаг, чтобы россияне все больше погружались в каменный век во всем», — отметил Ермак.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц и лидер Франции Эммануэль Макрон пришли в ярость из-за отношения Путина к санкциям. По мнению обозревателя, экономическое давление нанесло огромный удар по Европе. Он добавил, что Россия смогла выиграть санкционное сражение.