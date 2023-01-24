Важное 24 января 2023, 09:15 Глава офиса президента Украины Тимошенко сообщил об увольнении

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Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что написал заявление об увольнении. Тем самым он подтвердил информацию, распространившуюся сегодня в украинских СМИ. Пост появился в Telegram-канале политика. Тимошенко выложил фотографию с листом, на котором от руки написано заявление с подписью.

Он поблагодарил президента страны Владимира Зеленского «за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту», а также выразил благодарность руководителям областных военных администраций и директорату по региональной политике офиса президента.

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«Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света», — обратился Тимошенко к главам ОВА.

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Мэров украинских городов политик поблагодарил «за конструктив в спорах», местных жителей — «за доверие», а ВСУ — за защиту страны. Наконец, Кирилл Тимошенко посчитал уместным сказать «спасибо» жене и сыну за понимание и поддержку.