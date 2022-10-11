Ермак из офиса Зеленского пожаловался пранкерам Вовану и Лексусу на США | 360°

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11 октября 2022, 12:09

Ермак из офиса Зеленского пожаловался пранкерам Вовану и Лексусу на США

Глава офиса президента Украины Ермак пожаловался пранкерам на 70% поддержки от США

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Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Политик пожаловался им на недостаточную, всего лишь 70%, поддержку киевского режима со стороны США, сообщили «Известия».

Пранкеры позвонили ему от имени экс-посла США в России Майкла Макфола. Андрей Ермак заявил им, что украинские военные согласовывают свои действия с американцами и британцами. Он давит на Вооруженные силы Украины, чтобы они отчитывались перед западными кураторами.

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При этом политик пожаловался на недостаток поддержки со стороны США, в отличие от Великобритании.

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«На мой взгляд, британцы нас поддерживают на 100%», — сказал Андрей Ермак.

Уровень поддержки со стороны американцев он оценил в 70%. Решить проблему политик предложил при помощи проведения очных переговоров в Киеве между президентами США Джо Байденом и Украины Владимиром Зеленским. Он уверен, что это поможет не только наладить полное взаимопонимание, но и вернуть Америке статус мирового лидера.

США

Владимир Зеленский

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Украина

Пранкеры Вован и Лексус

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