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    07 декабря 2020, 18:03

    Глава одного из крупнейших онлайн-магазинов Европы объявил об отставке ради карьеры жены

    Анатолий Минкин

    Один из основателей и генеральный директор крупнейшего онлайн-магазина одежды Zalando Рубин Риттер объявил, что оставит свой пост в 2021 году. По его словам, он намерен дать своей жене построить собственную карьеру. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

    Действующий контракт Риттера заканчивался в ноябре 2023 года. Уходящий в отставку генеральный директор назвал 11 лет, которые он провел в Zalando, удивительным временем. Но сейчас пришла пора менять свои приоритеты.

    «Я хочу больше времени уделять своей растущей семье. Мы с женой договорились, что в ближайшие годы ее профессиональные амбиции должны иметь приоритет», — заявил он.

    Остальные руководители ретейлера Роберт Генц и Дэвид Шнайдер заявили, что сожалеют об уходе коллеги, но принимают его решение и уважают побудившие его на такой шаг мотивы.

    Ретейлер Zalando начинал как стартап в 2010 году. За прошедшее время он превратился в ведущую платформу по онлайн-продажам одежды и обуви в Европе. Выручка компании по итогам этого года достигла 10 миллиардов евро.

    Данных о супруге Риттера и ее возможной карьере в открытых источниках нет. Известно, что у пары есть один ребенок и второй родится в начале 2021 года. Сам Риттер, по оценке независимых экспертов, является одним из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров Германии.