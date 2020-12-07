Глава одного из крупнейших онлайн-магазинов Европы объявил об отставке ради карьеры жены

Действующий контракт Риттера заканчивался в ноябре 2023 года. Уходящий в отставку генеральный директор назвал 11 лет, которые он провел в Zalando, удивительным временем. Но сейчас пришла пора менять свои приоритеты.

«Я хочу больше времени уделять своей растущей семье. Мы с женой договорились, что в ближайшие годы ее профессиональные амбиции должны иметь приоритет», — заявил он.

Остальные руководители ретейлера Роберт Генц и Дэвид Шнайдер заявили, что сожалеют об уходе коллеги, но принимают его решение и уважают побудившие его на такой шаг мотивы.

Ретейлер Zalando начинал как стартап в 2010 году. За прошедшее время он превратился в ведущую платформу по онлайн-продажам одежды и обуви в Европе. Выручка компании по итогам этого года достигла 10 миллиардов евро.

Данных о супруге Риттера и ее возможной карьере в открытых источниках нет. Известно, что у пары есть один ребенок и второй родится в начале 2021 года. Сам Риттер, по оценке независимых экспертов, является одним из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров Германии.