Глава НКР подтвердил информацию о попавших в плен армянах

По предварительным данным, рядом с селом Хцаберд пропали 60 армянских военных. Родные считающихся пропавшими без вести пришли к зданию Минобороны Армении, написал «Sрutnik Армения». Они ждут встречи с представителями оборонного ведомства, уточнил RT.

«Быстрое и безопасное возвращение военнослужащих на родину должно быть в эпицентре усилий нас всех. Уже предпринимаются шаги в этом направлении», — сказал глава НКР. Его процитировал портал EurAsiaDaily.

Он заявил, что Минобороны республики выясняет все обстоятельства случившего. Арутюнян обещал сделает все, чтобы виновные предстали перед судом. По его словам, Азербайджан продолжает провокации. Один из ярких примеров этого — действия на участке Хцаберда и Бердадзора в Нагорном Карабахе.

Глава НКР добавил, что военные Армии обороны и российские миротворцы предотвратили провокации. Азербайджанские войска в итоге отошли к селу Хин Шен Шушинского района. Он добавил, что пострадавших нет. Артунян отметил, что нарушение режима прекращения огня — это неуважение к России и ее миротворческим действиям.

«Поэтому вместе с военно-политическим руководством Армении работаем с российской стороной, чтобы сообща предотвратить азербайджанские провокации. А Армия обороны (Нагорного Карабаха), конечно, параллельно осуществляет свои обязанности в рамках собственных возможностей», — сказал глава НКР.

Ранее депутат Госдумы Владимир Водолацкий посоветовал не играть с российскими миротворцами, которые пришли в регион для поддержания мира и порядка.