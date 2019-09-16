Глава Nissan Motor подал заявление об отставке

Nissan Motor покинул Хирото Саикава. Глава японской автомобильной корпорации ушел в отставку с понедельника. Ее временно возглавит 63-летний управляющий Ясухиро Ямаути.

Преемника Саикавы должны назначить к концу октября, сообщило агентство Kyodo. Занявший его должность Ямаути является членом совета директоров Nissan и Renault.

Предположительно, отставка Хирото Саикавы связана с необходимостью улучшения партнерских отношений Nissan с французским концерном. Кроме того, речь может идти и о выравнивании прибыльности компании после признания Саикавы в получении завышенных премий.

В ноябре 2018 года бывший глава Nissan и ее альянса с Renault и Mitsubishi Карлос Гон был арестован. Его обвинили в финансовых нарушениях и уклонении от налогов и поместили под домашний арест. Скандал обусловил начало проблем в японской корпорации.

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Против курса Гона выступал в том числе и Саикава. Считалось, что Nissan под управлением иностранца теряет самостоятельность.

Преемник Хирото Саикавы, по имеющимся данным, будет восстанавливать контакты с Renault. Это поможет подъему конкурентоспособности компании на авторынке.

В Nissan провели внутреннее расследование. Его результаты выявили необоснованную переплату Саикаве. В качестве премий он получил порядка 434 тысяч долларов.