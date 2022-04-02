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    02 апреля 2022, 07:50

    Глава немецкой промышленности предрек крах отрасли в случае отказа от российского газа

    Глава BDI сообщил о крахе немецкой промышленности из-за отказа от российского газа

    Максим Зинкин

    Отказ от использования российского газа станет фатальным для немецкой промышленности. Такое заявление в эфире телеканала ZDF сделал руководитель федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм.

    «Возможен подобный сценарий краха промышленности, спасшей нас в период коронавирусной пандемии», — заявил он.

    Ранее представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что немецкие компании продолжат оплачивать поставки российского газа в евро.

    Также президент России Владимир Путин уведомил канцлера Германии Олафа Шольца, что с 1 апреля поставки газа в Европу должны оплачиваться рублями.