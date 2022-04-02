Глава немецкой промышленности предрек крах отрасли в случае отказа от российского газа
Глава BDI сообщил о крахе немецкой промышленности из-за отказа от российского газа
Отказ от использования российского газа станет фатальным для немецкой промышленности. Такое заявление в эфире телеканала ZDF сделал руководитель федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм.
«Возможен подобный сценарий краха промышленности, спасшей нас в период коронавирусной пандемии», — заявил он.
Ранее представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что немецкие компании продолжат оплачивать поставки российского газа в евро.
Также президент России Владимир Путин уведомил канцлера Германии Олафа Шольца, что с 1 апреля поставки газа в Европу должны оплачиваться рублями.