Глава немецкой промышленности предрек крах отрасли в случае отказа от российского газа

Отказ от использования российского газа станет фатальным для немецкой промышленности. Такое заявление в эфире телеканала ZDF сделал руководитель федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм.

«Возможен подобный сценарий краха промышленности, спасшей нас в период коронавирусной пандемии», — заявил он.

Ранее представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что немецкие компании продолжат оплачивать поставки российского газа в евро.

Также президент России Владимир Путин уведомил канцлера Германии Олафа Шольца, что с 1 апреля поставки газа в Европу должны оплачиваться рублями.