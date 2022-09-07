Глава немецкой компании Uniper оценил возможность снижения цен на газ | 360°

Все новости

Подмосковье

07 сентября 2022, 11:18

Подмосковье побило рекорд России и СССР по сбору зерновых культур

Криминал

07 сентября 2022, 11:17

Прокуратура сообщила об открытии дела на мать попавших под мусоровоз девочек в Истре

Реклама

Здоровье

07 сентября 2022, 11:05

Озвучена неожиданная польза натурального кофе

Подмосковье

07 сентября 2022, 11:00

Голосовой помощник по вопросам дольщиков принял свыше 2 тысяч звонков в Подмосковье

Власть

07 сентября 2022, 10:39

Путин сообщил, что Россия защитила сферу добычи сырья от недружественных действий

Подмосковье

07 сентября 2022, 10:37

Пассажиры смогут выбрать дизайн салона новых автобусов в Подмосковье

Важное

07 сентября 2022, 10:35

Путин заявил, что Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса

Подмосковье

07 сентября 2022, 10:19

Умные камеры начнут выявлять дефекты и нарушения во дворах Подмосковья

Подмосковье

07 сентября 2022, 10:18

Опасения жителей о загрязнении водоемов в Химках и Красногорске не подтвердились

Мир

07 сентября 2022, 03:53

Глава немецкой компании Uniper оценил возможность снижения цен на газ

Глава Uniper Маубах заявил, что в вопросах с газом «худшее еще впереди»

Читать 360tv в

Гендиректор немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что после завершения спецоперации ВС РФ на Украине цены на газ не упадут мгновенно. Такое мнение он выразил в эфире телеканала CNBC.

«Таким образом, бремя будет лежать на наших потребителях, в том числе на промышленности, в течение последующих лет», — пояснил Маубах свои опасения.

Реклама

Цены на оптовых рынках энергоресурсов выросли в 20 раз по сравнению с теми, что были в 2020 году. Топ-менджер Uniper уверен — «худшее еще впереди».

Реклама

При этом его компания вряд ли возобновит сотрудничество с российским «Газпромом». Германия попробует заменить энергоресурсы из России австралийскими. Для этого Uniper развивает отношения с Woodside Energy.

Ранее власти Швейцарии предупредили жителей об уголовной ответственности за перегрев домов в зимний период. Если температура воздуха в жилье превысит +19 градусов, нарушителям грозит три года тюрьмы.

Германия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама