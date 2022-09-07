Глава немецкой компании Uniper оценил возможность снижения цен на газ | 360°

Мир 07 сентября 2022, 03:53 Поделиться Telegram

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Viber Глава немецкой компании Uniper оценил возможность снижения цен на газ Глава Uniper Маубах заявил, что в вопросах с газом «худшее еще впереди» РИА "Новости"

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Гендиректор немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что после завершения спецоперации ВС РФ на Украине цены на газ не упадут мгновенно. Такое мнение он выразил в эфире телеканала CNBC.

«Таким образом, бремя будет лежать на наших потребителях, в том числе на промышленности, в течение последующих лет», — пояснил Маубах свои опасения.

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Цены на оптовых рынках энергоресурсов выросли в 20 раз по сравнению с теми, что были в 2020 году. Топ-менджер Uniper уверен — «худшее еще впереди».

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При этом его компания вряд ли возобновит сотрудничество с российским «Газпромом». Германия попробует заменить энергоресурсы из России австралийскими. Для этого Uniper развивает отношения с Woodside Energy.

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