Глава немецкого Минздрава рассказал, когда появится «детская» вакцина от коронавируса
Появление вакцины анонсировал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, которого процитировало агентство DPA.
«Если все сложится удачно, то летом у нас также будет препарат, способный защитить детей и подростков», — подчеркнул он.
Шпан добавил, что в настоящее время допущенных к применению у детей вакцин нет. Однако минимум три-четыре производителя уже начали соответствующие исследования. Какие именно компании этим занимаются, министр уточнять не стал.
Разработанная Pfizer и BioNTech вакцина, подчеркнул глава немецкого Минздрава, допущена к использованию для лиц старше 16 лет. Делать прививки препаратами компаний Moderna и AstraZeneca можно только тем, кому уже исполнилось 18. Коронавирус, по словам Шпана, особенно опасен для представителей младшего поколения, страдающих в том числе хроническими заболеваниями.