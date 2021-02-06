Глава немецкого Минздрава рассказал, когда появится «детская» вакцина от коронавируса

В Германии к лету рассчитывают разработать вакцину от коронавируса, подходящую для детей и подростков младше 16 лет. Для этой возрастной категории пока нет допущенных препаратов, хотя исследования уже проводят.

Появление вакцины анонсировал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, которого процитировало агентство DPA.

«Если все сложится удачно, то летом у нас также будет препарат, способный защитить детей и подростков», — подчеркнул он.

Шпан добавил, что в настоящее время допущенных к применению у детей вакцин нет. Однако минимум три-четыре производителя уже начали соответствующие исследования. Какие именно компании этим занимаются, министр уточнять не стал.

Разработанная Pfizer и BioNTech вакцина, подчеркнул глава немецкого Минздрава, допущена к использованию для лиц старше 16 лет. Делать прививки препаратами компаний Moderna и AstraZeneca можно только тем, кому уже исполнилось 18. Коронавирус, по словам Шпана, особенно опасен для представителей младшего поколения, страдающих в том числе хроническими заболеваниями.