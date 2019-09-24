Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Во время своей речи Князев отметил, что любит свою работу, и 28 лет отдавал всего себя исполнению служебных обязанностей. Он подчеркнул, что считает это делом своей жизни.

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«Но я принял решение подать в отставку. Я только что вернулся, передал министру внутренних дел заявление относительно увольнения меня с должности. Считаю, что этот мой шаг — это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею», — сказал он.

Глава Национальной полиции Украины не назвал причин, которые подтолкнули его принять это решение. Этот пост Князев занимал с февраля 2017 года. До этого назначения он возглавлял ряд областных управлений МВД, среди которых — Донецкая и Ровенская область, а также Закарпатье.

В понедельник, 23 сентября, появилась информация о том, что бывшую жену Князева задержали при попытке провезти в Польшу 650 тысяч евро, которые не были задекларированы. Глава Национальной полиции Украины заявил, что опубликованные СМИ сведения — дезинформация, и его бывшую жену никто не задерживал.