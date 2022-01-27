Глава Нацгвардии Украины заявил об отставке после стрельбы в Днепре

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан ушел в отставку. Свою должность он оставил после того, как в Днепре солдат-срочник Артем Рябчук расстрелял сослуживцев.

Балан заявил на брифинге, что за любые действия ответственность лежит на командире или командующем. Его слова привел сайт «РБК-Украина».

«Написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего Нацгвардией», — подчеркнул Балан.

Стрельбу Рябчук устроил ночью 27 января на территории завода «Южмаш» в Днепре. Срочник забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты, напомнила «Газета.ru», и открыл огонь в караульном помещении. Он убил пять человек, в том числе гражданскую, еще пятеро получили ранения.

С оружием и патронами солдат скрылся. Позже украинское МВД сообщило, что 20-летнего Рябчука задержали.

В ГБР Украины возбудили дело против руководства Национальной гвардии страны о небрежном отношении к службе. Мотивы стрелявшего, а также ведение на заводе службы и охраны выясняют следователи.