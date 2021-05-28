Глава НАТО заявил о схожих чертах России и Белоруссии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Белоруссия действуют одинаково в нарушении демократический прав и ценностей. Как сообщил ТАСС, такое заявление глава альянса сделал на встрече министров обороны стран Евросоюза.

По словам Столтенберга, Москва и Минск проводят одинаковую внешнюю политику, которая угрожает стабильности в регионе.

«Это две разные страны, но с очень похожей моделью поведения. И мы должны относиться серьезно к этому, потому что своими действиями они нарушают демократические права и ценности, в которые верит НАТО», — заявил Столтенберг.

В качестве примера он привел посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair и несогласованные акции протеста в Москве 23 января.

Несанкционированная акция протеста в январе прошла на Пушкинской площади. По оценке столичного главка МВД, на месте собрались около четырех тысяч человек. Сотрудники полиции напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе маски и перчатки.

Участников с плакатами и в балаклавах задерживали. Когда полицейские призвали собравшихся разойтись, то в них начали кидать снежки и бутылки. Толпа прорвала оцепление и вышла на проезжую часть, чем задержала движение общественного транспорта в центре Москвы.

Также несколько участников незаконной акции напали на полицейских. Следователи завели уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителей власти», «Хулиганство» и «Умышленное повреждение или уничтожение имущества».

Самолет авиакомпании Ryanair приземлился в Минске после сообщения диспетчера аэропорта, что к нему поступило сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве. После посадки самолет осмотрели, но ничего не нашли.

Пассажиров направили на повторный досмотр, где сотрудники белорусских спецслужб задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Он находился в международном розыске по ряду уголовных дел.

Вместе с журналистом силовики забрали россиянку Софию Сапегу. Как сообщил МИД РФ, девушку подозревают в серии преступлений, которые она совершила в Белоруссии. Официального обвинения ей пока не предъявили, но арестовали на два месяца.

Евросоюз осудил поведение Белорусских властей и заявил, что самолет вынудили приземлиться в Минске. Лидеры европейских стран по итогам саммита приняли заявление, в котором потребовали закрыть небо ЕС для белорусских перевозчиков. Также они рекомендовали своим авиакомпаниями не пролетать через воздушное пространство республики.