Мир 21 февраля 2023, 16:33 Глава НАТО забеспокоился из-за возможных поставок КНР «летальной» военной помощи России Столтенберг высказал опасение, что Китай окажет России «летальную» помощь

Читать 360tv в

Члены НАТО обеспокоены возможностью поставок Китаем оружия России. Такое заявление сделал глава Альянса Йенс Столтенберг. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы также все более обеспокоены тем, что Китай может планировать предоставление „летальной“ военной помощи России», — сказал он.

Реклама

Столтенберг описал настроения в НАТО относительно отношений КНР и РФ во время выступления по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и верховным представителем ЕС по безопасности Жозепом Боррелем. Их встреча прошла в Брюсселе.

Реклама

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай и ранее поставлял России военную помощь. Однако это были «нелетальные» меры поддержки. Также Блинкен пригрозил КНР «реальными последствиями» в случае поставок оружия РФ. При этом конкретных ответных мер он не называл.

Упреки звучали и со стороны Китая. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отмечал, что именно США поставляют оружие в места боестолкновений на Украине. Также он призывал Соединенные Штаты к прекращению форсирования фейков и перекладывания на других ответственности за затягивание конфликта на территории восточноевропейской страны.