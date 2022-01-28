Глава НАТО Столтенберг: альянс не будет размещать военные силы на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс не планирует размещать военные силы на Украине. Об этом сообщил ТАСС.

По данным НСН, он добавил, что внутри НАТО есть разногласия на тему того, в какой помощи Украина нуждается в данный момент.

«Есть некоторые разногласия между членами альянса. Я не пытаюсь это скрыть», — рассказал он.

По данным агентства Ura.ru, НАТО увеличит военный контингент на границе России, если та проявится агрессию в адрес Украины.