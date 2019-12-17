Глава NASA заявил о возвращении США на Луну

Такое заявление Брайденстайн сделал на личной странице в Twitter. Однако глава NASA уточнил, что для этого Конгрессу необходимо принять законопроект о расходах.

«Отличные новости! Если законопроект о расходах будет принят, NASA впервые со времен „Аполлона“ получит финансирование на лунный посадочный аппарат! Мы благодарны за поддержку представителям обеих партий и будем продолжать работать с Конгрессом, чтобы обеспечить средства, необходимые для высадки первой женщины и следующего мужчины на Луну к 2024 году!», — уточнил он.

Ранее космический зонд «Паркер» почти прикоснулся к Солнцу. Аппарату NАSА удалось изучить звезду вблизи.