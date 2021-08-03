Глава NASA заявил о возможном продлении работы МКС до 2030 года

Конгресс США может продлить работу Международной космической станции до 2030 года. Об этом заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

С таким прогнозом он выступил во время онлайн-мероприятия, организованного Космическим центром Кеннеди во Флориде, сообщил ТАСС.

«Я полагаю, что конгресс в этом году продлит работу станции до 2030 года», — сказал Нельсон.

В Роскосмосе ранее заявили, что из-за старения значительной части оборудования российского сегмента МКС его дальнейшая эксплуатация после 2024 года создает дополнительные риски. К такому выводу пришел совет главных конструкторов на заседании президиума Научно-технического совета 31 июля.

В связи с этим специалисты предложили создать Российскую орбитальную служебную станцию. Этот национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите, как считают в НТС, не допустит прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры.