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    03 августа 2021, 20:05

    Глава NASA заявил о возможном продлении работы МКС до 2030 года

    Ольга Назаркина

    Конгресс США может продлить работу Международной космической станции до 2030 года. Об этом заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

    Глава NASA заявил о возможном продлении работы МКС до 2030 года

    С таким прогнозом он выступил во время онлайн-мероприятия, организованного Космическим центром Кеннеди во Флориде, сообщил ТАСС.

    «Я полагаю, что конгресс в этом году продлит работу станции до 2030 года», — сказал Нельсон.

    В Роскосмосе ранее заявили, что из-за старения значительной части оборудования российского сегмента МКС его дальнейшая эксплуатация после 2024 года создает дополнительные риски. К такому выводу пришел совет главных конструкторов на заседании президиума Научно-технического совета 31 июля.

    В связи с этим специалисты предложили создать Российскую орбитальную служебную станцию. Этот национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите, как считают в НТС, не допустит прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры.