    06 мая 2020, 11:17

    Глава NASA: США нужна поддержка России при освоении Луны

    Ольга Ситникова

    Руководитель космического агентства NАSА Джим Брайденстайн отметил, что США надеется на поддержку России в программе по освоению Луны. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По словам Брайденстайна, Штаты ждут поддержки от партнеров по Международной космической станции. Он убежден, что отношения США и РФ важно продолжить. Однако российская позиция в данном вопросе остается неясной.

    Глава NASA заявил, что некоторые разногласия между Вашингтоном и Москвой не мешают продуктивно развивать отношения с Россией.