Глава NASA: США нужна поддержка России при освоении Луны
Руководитель космического агентства NАSА Джим Брайденстайн отметил, что США надеется на поддержку России в программе по освоению Луны. Об этом сообщило ИА Nation News.
По словам Брайденстайна, Штаты ждут поддержки от партнеров по Международной космической станции. Он убежден, что отношения США и РФ важно продолжить. Однако российская позиция в данном вопросе остается неясной.
Глава NASA заявил, что некоторые разногласия между Вашингтоном и Москвой не мешают продуктивно развивать отношения с Россией.