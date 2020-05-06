Глава NASA: США нужна поддержка России при освоении Луны

По словам Брайденстайна, Штаты ждут поддержки от партнеров по Международной космической станции. Он убежден, что отношения США и РФ важно продолжить. Однако российская позиция в данном вопросе остается неясной.

Глава NASA заявил, что некоторые разногласия между Вашингтоном и Москвой не мешают продуктивно развивать отношения с Россией.