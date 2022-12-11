Мир 11 декабря 2022, 07:30 Глава NASA счел очень профессиональным сотрудничество с Россией на МКС Глава NASA Нельсон заявил, что ситуация вокруг Украины «изменила все на земле» Unsplash

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Конфликт на Украине изменил ситуацию в мире, но сотрудничество с Россией на Международной космической станции продолжается на очень высоком профессиональном уровне. Об этом заявил глава NASA Билл Нельсон японской газете Nikkei.

Он отметил, что ситуация вокруг Украины «изменила все на земле»: настроила европейские страны против России.

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«Но это не изменит сотрудничества на МКС. Это сотрудничество продолжается. Оно очень профессиональное», — сказал Нельсон.

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По мнению главы NASA, США выиграют «гонку с Китаем» и отправят людей на Луну. Он уточнил, что КНР оказалась в числе некоторых стран, которые не хотят быть партнерами из-за скрытности. Билл Нельсон не исключил, что американцы смогут отправить людей на поверхность спутника Земли в 2025–2026 годах.

В конце ноября стало известно, что NASA к 2030 году построит на Луне базу для исследователей.