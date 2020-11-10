Глава Нагорного Карабаха согласился прекратить войну

Военные действия прекратили в Нагорном Карабахе после заключения соглашения между Арменией и Азербайджаном. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что согласился за мир.

По словам Арутюняна, действия по прекращению огня обсуждались весь день 9 ноября с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме того, главу Карабаха поддержало большинство депутатов парламента.

«Учитывая сложившуюся тяжелую ситуацию, исходя из необходимости избежать дальнейших больших людских потерь и полной потери Нагорного Карабаха, я дал свое согласие на прекращение войны», — написал Арутюнян в Facebook.

Он добавил, что позже сделает отдельное заявление по выступлениям президентов России, Азербайджана и премьера Армении о прекращении войны. Стороны договорились завершить боевые действия начиная с 10 ноября. Теперь за соблюдением правил будет следить миротворческий контингент из России, который останется в регионе на пять лет. Также в миссии будут участвовать турецкие миротворцы.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продолжался с 27 сентября.