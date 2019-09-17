Глава «Нафтогаза» заверил, что заготовил достаточно газа для Украины на зиму

Украинцы перешли на дрова из-за цен на газ Подробнее

В «Нафтогазе» также сообщили, что подписали соглашение с крупным международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в I квартале 2020 года. Рассматриваются также еще несколько предложений от европейских трейдеров.

«Учитывая это, а также законтрактованные „Нафтогазом“ на I квартал гарантированные физические поставки газа, можем констатировать: Украина обеспечена газом на следующую зиму», — заявил Коболев.

Директор «Нафтогаза» по интегрированному газовому бизнесу Андрей Фаворов, в свою очередь, заявил, что компания готова к отопительному сезону.

Украина начала запасаться газом в апреле 2019 года, когда в ПХГ страны оставалось 8,745 миллиарда кубометров. Таким образом страна скачала 10,755 миллиарда кубометров газа. В начале апреля Коболев также заявил, что Украина в 2019 году увеличит запасы газа в подземных хранилищах до 20 миллиардов кубометров. Он объяснил увеличение объемов запаса окончанием действующих контрактов с «Газпромом» на поставку и транзит газа.

Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года. Сейчас страна закупает его по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши. Также ПХГ страны пополняются за счет собственной добычи, напомнил сайт «Аргументы и факты».

Ранее в «Нафтогазе» сообщали, что закупят газ у Европы газ на 120 миллионов евро, занятых у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).