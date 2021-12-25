Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии альтернативных источников газа для Украины

Украина не может обеспечить газоснабжение из альтернативных источников. Для поставок сжиженного природного газа (LNG) с территории Польши нужно менять трубопроводы. Также невозможна поставка сжиженного теплоносителя через морские порты. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он пояснил, что польские трубопроводы имеют сложные участки, через которые нельзя пускать сжиженный газ.

«Чтобы физически оттуда газ мог поступить на Украину или, к примеру, газ из Германии через Польшу мог поступать на Украину, для этого на польской стороне, ближе к территории Украины, нужно эти узкие места расширять, расшивать, инвестировать в инфраструктуру», — заявил Витренко.

Он подчеркнул, что тратить собственные деньги на модернизацию власти Польши не хотят, а ждут дополнительных вливаний от Евросоюза.

«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о продолжении поставок российского газа через территорию Украины в декабре 2019 года. Новый контракт действует до 2024 года. В середине декабря «Газпром» сообщил, что поставил через Украину 40 миллиардов кубометров газа, поэтому свои обязательства полностью выполнил.

«Нафтогаз» направил жалобу в Европейскую комиссию на решение российской компании. В документе говорилось, что «Газпром» сократил собственные поставки и ограничил перекачку энергоносителя от других организаций.

В требованиях российского регулятора говорится, что «Газпром» должен выставить на продажу объемы собственного газа для транзита через Украину, а также предоставить доступ к трубам компаниям из стран Центральной Азии.