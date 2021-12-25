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    25 декабря 2021, 18:13

    Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии альтернативных источников газа для Украины

    Глава «Нафтогаза» Витренко: альтернативы российскому газу у Украины нет

    Анатолий Минкин

    Украина не может обеспечить газоснабжение из альтернативных источников. Для поставок сжиженного природного газа (LNG) с территории Польши нужно менять трубопроводы. Также невозможна поставка сжиженного теплоносителя через морские порты. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

    Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии альтернативных источников газа для Украины

    Он пояснил, что польские трубопроводы имеют сложные участки, через которые нельзя пускать сжиженный газ.

    «Чтобы физически оттуда газ мог поступить на Украину или, к примеру, газ из Германии через Польшу мог поступать на Украину, для этого на польской стороне, ближе к территории Украины, нужно эти узкие места расширять, расшивать, инвестировать в инфраструктуру», — заявил Витренко.

    Он подчеркнул, что тратить собственные деньги на модернизацию власти Польши не хотят, а ждут дополнительных вливаний от Евросоюза.

    «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о продолжении поставок российского газа через территорию Украины в декабре 2019 года. Новый контракт действует до 2024 года. В середине декабря «Газпром» сообщил, что поставил через Украину 40 миллиардов кубометров газа, поэтому свои обязательства полностью выполнил.

    «Нафтогаз» направил жалобу в Европейскую комиссию на решение российской компании. В документе говорилось, что «Газпром» сократил собственные поставки и ограничил перекачку энергоносителя от других организаций.

    В требованиях российского регулятора говорится, что «Газпром» должен выставить на продажу объемы собственного газа для транзита через Украину, а также предоставить доступ к трубам компаниям из стран Центральной Азии.