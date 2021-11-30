Глава «Нафтогаза» Витренко заявил о нежелании России обсуждать продление транзита газа

Россия не идет на диалог по поводу продления транзита газа через Украину, заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.

Витренко заявил, что Украина ведет переговоры с США и Германией, однако Россия не хочет принимать участие в диалоге. Из-за этого возникают опасения по поводу дальнейшего транзита газа через украинскую ГТС, сказал глава украинской компании.

«Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров… Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но россияне не хотят начинать эти обсуждения», — пояснил он.