  • Глава «Нафтогаза»: Украине хватит запасов газа на зиму

    25 сентября 2019, 15:57

    Артур Блянихов

    Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в Facebook заверил, что Незалежная готова к зиме. Его слова процитировал RT.

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    Издание обратило внимание на слова Коболева о том, что сейчас запасы газа в подземных хранилищах Украины превышают 20 миллиардов кубометров.

    «Это более чем на четыре миллиарда превышает прошлогодний показатель», — утончил глава «Нафтогаза».

    Он выразил уверенность, что запасов голубого топлива хватит, чтобы к зиме обеспечить всех украинских потребителей, сообщило ИА Nation News.