Глава «Нафтогаза»: Украине хватит запасов газа на зиму
Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в Facebook заверил, что Незалежная готова к зиме. Его слова процитировал RT.
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Издание обратило внимание на слова Коболева о том, что сейчас запасы газа в подземных хранилищах Украины превышают 20 миллиардов кубометров.
«Это более чем на четыре миллиарда превышает прошлогодний показатель», — утончил глава «Нафтогаза».
Он выразил уверенность, что запасов голубого топлива хватит, чтобы к зиме обеспечить всех украинских потребителей, сообщило ИА Nation News.