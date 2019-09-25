Глава «Нафтогаза»: Украине хватит запасов газа на зиму

«Нафтогаз» рассчитал стоимость транзита российского газа Подробнее

Издание обратило внимание на слова Коболева о том, что сейчас запасы газа в подземных хранилищах Украины превышают 20 миллиардов кубометров.

«Это более чем на четыре миллиарда превышает прошлогодний показатель», — утончил глава «Нафтогаза».

Он выразил уверенность, что запасов голубого топлива хватит, чтобы к зиме обеспечить всех украинских потребителей, сообщило ИА Nation News.