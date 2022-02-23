Глава «Нафтогаза» признался, что не ждет остановки транзита газа в Европу

Транзит российского газа в Европу через Украину не прекратится. Подобное может произойти только в случае полномасштабной войны и активных боевых действий на всей украинской территории.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил на брифинге, что Россия «впритык подошла» к минимальным объемам обязательных поставок голубого топлива на европейский рынок. Его слова привело РИА «Новости».

«Иначе они не будут исполнять обязательства по долгосрочным контрактам, а будут вынуждены платить большие, многомиллиардные штрафы и окончательно терять репутацию поставщика», — заметил он, комментируя возможное прекращение газового транзита.

У Украины, добавил Витренко, есть возможность приобретать и импортировать газ из Евросоюза в нужных потребителям объемах.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил о том, что Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки. Также РФ не прекратит наращивание инвестиций в газовый сектор.