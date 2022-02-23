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    23 февраля 2022, 01:47

    Глава «Нафтогаза» признался, что не ждет остановки транзита газа в Европу

    Глава «Нафтогаза» Витренко: транзит газа из РФ в Европу не остановится

    Алексей Иванчин

    Транзит российского газа в Европу через Украину не прекратится. Подобное может произойти только в случае полномасштабной войны и активных боевых действий на всей украинской территории.

    Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил на брифинге, что Россия «впритык подошла» к минимальным объемам обязательных поставок голубого топлива на европейский рынок. Его слова привело РИА «Новости».

    «Иначе они не будут исполнять обязательства по долгосрочным контрактам, а будут вынуждены платить большие, многомиллиардные штрафы и окончательно терять репутацию поставщика», — заметил он, комментируя возможное прекращение газового транзита.

    У Украины, добавил Витренко, есть возможность приобретать и импортировать газ из Евросоюза в нужных потребителям объемах.

    Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил о том, что Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки. Также РФ не прекратит наращивание инвестиций в газовый сектор.