Глава «Нафтогаза» предупредил о срыве транзита российского газа и его последствиях

Переход Украины на европейское законодательство в сфере энергетики может привести к пересмотру выгодного для страны контракта по транзиту российского газа. ЕС требует, чтобы компании, которые занимаются транспортировкой, хранением, добычей и продажей газа, не были связаны. Эти функции на Украине выполнял «Нафтогаз» и его «дочка» — «Укртрансгаз».

Отмена законов о создании независимого газового оператора на Украине будет выгодна только «Газпрому». С таким заявлением в интервью изданию Liga.net выступил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Он пояснил, что после того, как у оператора заберут лицензию на работу за то, что он не выполнил требования нового законодательства, тут же появится «Газпром», который потребует пересмотра контракта или аннулирования действующего договора.

По контракту российская компания платит за полный объем транзита, при этом заполняет не весь трубопровод, так как потребностей в больших поставках топлива у европейских покупателей сейчас нет.

«С „Газпромом“ мы работаем по принципу „качай или плати“. На сегодня он не использует около половины забронированных мощностей нашей газотранспортной системы. То есть в их восприятии они переплачивают, и негативный для нас сценарий был бы для „Газпрома“ очень позитивным», — пояснил директор «Нафтогаза».

Контракт по транзиту российского газа через территорию Украины стороны заключили в конце прошлого года. Он рассчитан на пять лет. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в феврале заявил, что с начала года доход за транзит составил 578,4 миллиона долларов. Он пояснил, что это треть всех доходов украинского бюджета.