Глава «Нафтогаза» предупредил о наличии у России «козырей» в газовом споре

У российской компании «Газпром» есть несколько «нестандартных козырей», которыми она воспользуется на переговорах с Украиной о транзите газа в ЕС. Такое мнение высказал глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«У наших оппонентов еще несколько нестандартных „козырей“. Поэтому праздновать победу точно рано», — написал Коболев на своей странице в Facebook, прокомментировав переговоры украинской и российской стороны по этой теме во время «нормандского» саммита в Париже 9 декабря.

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После разговора с российскими представителями президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о выплате Москвы Киеву трех миллиардов рублей снят. Речь идет о решении Стокгольмского арбитража, который потребовал Россию выплатить Украине более 2,5 миллиарда долларов.

Ранее «Нафтогаз» требовал пересмотра стоимости сырья из РФ и компенсации переплаты за его поставку.

Контракт на поставку российского газа через Украину в Европу закончится 31 декабря 2019 года. Новый до сих пор не подписан. Россия хочет переподписать договор сроком на один год. Украинская сторона требует более долгосрочного контракта. Переговоры по этому вопросу в скором времени должны продолжиться.