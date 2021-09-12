Глава «Нафтогаза» объяснил закупки газа по очень высокой цене

Украина закупает газ по очень высокой цене из соображений энергетической безопасности. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, сообщило РИА «Новости».

«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом», — сказал Витренко, выступая на форуме YES Brainstorming.

Глава «Нафтогаза» заверил, что запасы газа в подземных хранилищах уже превысили плановые показатели, которые были установлены властями в рамках подготовки к отопительному сезону.

Витренко ранее также заявил, что США все еще могут помешать работе «Северного потока — 2».

Депутат Верховной рады Анна Скороход ранее заявила, что украинцам приходится переплачивать за российский газ, который страна покупает под видом «европейского» по реверсу из третьих стран. Парламентарий объяснила, Киев просто доплачивает за транзит газа «туда-обратно», и такая схема невыгодна для страны. Скороход призвала власти договориться с Россией о прямых закупках.

Украина прекратила напрямую закупать российский газ с 2015 года.