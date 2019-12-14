Глава «Нафтогаза» объяснил рост цен для населения некомпетентностью

Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко высказал мнение, что рост цен на газ для населения Украины является расплатой за некомпетентность и коррупцию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Витренко заявил, если бы Украина увеличила собственную добычу и повысила уровень энергоэффективности, то к 2020 году она могла бы уже экспортировать газ, а не импортировать его. Соответственно рыночная цена на топливо была бы значительно ниже.

«И вопрос цен на газ уже не мог бы использоваться в политических спекуляциях. Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию», — указал глава «Нафтогаза».

Ранее сообщалось, что цены на газ для украинцев подорожают на 28,6%, то есть тысяча кубометров будет стоить 233 доллара.