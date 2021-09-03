Глава «Нафтогаза» назвал санкции против «Газпрома» гарантией поставок топлива

Киев останется в безопасности с точки зрения энергетики при заключении контрактов с европейскими компаниями о транзите газа. Если поставки топлива из других стран будут заблокированы, необходимы санкции против «Газпрома».

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «1+1» заметил, что стране в качестве гарантий подписанные политиками бумаги не подойдут.

«Гарантии, которые нужны Украине, это не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину», — подчеркнул он.

Санкции, по словам Витренко, необходимы в том случае, если договоров не будет, а «„Газпром“ продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину».

«Потому что это будет доказательством того, что „Газпром“ использует газ как геополитическое оружие», — заявил глава «Нафтогаза».

Контракты с европейскими компаниями он счел лучшей гарантией энергетической безопасности страны.

Юрий Витренко уже заявлял о готовности продлить контракт с «Газпромом» на транзит российского газа, чтобы не допустить войны между странами.