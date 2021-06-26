Глава «Нафтогаза» назвал условие для энергонезависимости Украины

Украина может стать энергонезависимой страной, если повысит собственную добычу газа до 25 миллиардов кубометров в год. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Моя личная оценка, что можно увеличить добычу по крайней мере до 25 миллиардов кубов [газа] в год. При сокращении неэффективного потребления, а мы часто неэффективно потребляем газ, это позволит Украине выйти фактически на уровень энергонезависимости», — сказал Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что такие объемы позволят стране больше не импортировать газ. При этом Украина сможет даже продавать газ в небольших объемах. В 2019 году добыча газа «Нафтогазом Украины» составила 20,7 миллиардов кубометров. Потребление в стране находилось на отметке 29,8 миллиарда кубометров газа.

Витренко стал главой «Нафтогаза» в конце апреля. Украинское правительство отмечало, что новому главе компании предстоит увеличить добычу газа в стране. Также Витренко необходимо будет содействовать в создании полноценного рынка газа на Украине.