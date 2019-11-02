Глава «Нафтогаза» нашел «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

«Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьёзный аргумент на трехсторонних переговорах с «Газпромом», — полагает глава украинской компании.

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По его словам, после того как Киев принял закон об украинской ГТС, появились основания «убеждать Евросоюз, чтобы он продолжил требовать от России сохранения транзита» через Украину.

При этом Коболев отметил, что предстоит еще большая работа для успеха в переговорах. Например, принять сетевые кодексы и обеспечить своевременное заключение пакета договоров для корректного проведения анбандлинга.

В конце 2019 года истекает 10-летний контракт на транзит газа из России в Европу через Украину. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок в Евросоюз через украинскую территорию, однако договоренности пока не достигнуты.