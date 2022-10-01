«Нафтогаз» допустил, что Украину будут отапливать сжиганием мусора | 360°

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«Нафтогаз» допустил, что Украину будут отапливать сжиганием мусора

Глава «Нафтогаза» Витренко: с 2023 года Украина может отапливаться мусором, а не газом

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Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что в 2023 году отопление на Украине может осуществляться за счет сжигания мусора. Об этом сообщил ТАСС.

«Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти с природного газа на иное отопление, например, на биомассу, мусор», — рассказал он.

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Витренко уточнил, что в Житомире планируют построить три ТЭЦ мощностью 50 мегаватт, которые будут работать на топливе из твердых бытовых отходов и щепе. По его словам, это поможет сделать энергетику более устойчивой.

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Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что такие проекты окупаются за два-три месяца, в то время как цены на газ очень высокие.

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