Глава «Нафтогаза» Витренко заявил о готовности продлить контракт на транзит с «Газпромом»

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил о готовности продлить контракт с «Газпромом» на транзит российского газа, но это не станет гарантией сохранения Украиной статуса страны-транзитера. Для этого требуются контакты с европейскими компаниями, уточнил он.

Такое заявление он сделал по итогам переговоров с госсекретарем Министерства энергетики и экономики Германии Андреасом Файхтом, сообщила газета «Известия».

«Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен», — сказал Витренко.

По его словам, «Нафтогаз» готов вести диалог о продлении транзитного контракта с «Газпромом», и об этом были проинформировали немецкие партнеры Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины. По ее словам, этот вопрос зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок и конкурентоспособность альтернативных маршрутов.