Глава НАБУ Сытник оказался в реестре коррупционеров Украины

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник оказался в реестре коррупционеров страны. Ему может грозить отстранение от должности.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко.

Он опубликовал скриншот фрагмента государственного реестра, где указаны имя, должность и статья, которую он нарушил.

Дальше мы должны сделать все, чтобы он был уволен с поста директора. Коррупционерам не место во власти Алексей Гончаренко.

6 сентября 2019 года суд признал Сытника виновным в нарушении ограничения для госслужащих при получении подарков. За это его оштрафовали на 3400 гривен.

Речь идет об истории с частыми отдыхами Сытника на территории охотничьего хозяйства «Полесское-Сарны». По данным СМИ, проживании и питание в ходе каждой поездки стоили примерно 100 тысяч гривен. Оплачивал расходы его друг бизнесмен Николай Надейко, и эти деньги не отображались в налоговых декларациях.