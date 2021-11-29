Глава наблюдателей ПАСЕ Берлингьери назвала прошедшие в Киргизии выборы «прозрачными»

Глава делегации наблюдателей ПАСЕ Марина Берлингьери прокомментировала процесс выборов депутатов парламента, который недавно прошел в Киргизии. По ее словам, явка была не большой, однако голосование было полностью прозрачным. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Явка на выборах была слабой, но сам процесс голосования был прозрачным», — процитировал RT слова Берлингьери.

Она также отметила, что около 60% избирателей Киргизии остались без своих представителей. Кроме того, на выборах было зафиксировано несколько нарушений, однако они «не повлияли на итоги выборов».

По словам министра внутренних дел страны Улана Ниязбекова, состоявшиеся в Киргизии парламентские выборы прошли в спокойной обстановке.