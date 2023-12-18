18 декабря 2023, 10:01
Глава МВФ рассказала, чем грозят Украине задержки с финансированием
Глава МВФ: задержки с финансированием угрожают восстановлению экономики Украины
Задержки с финансированием ставят под угрозу восстановление экономики Украины. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью газете Financial Times.
По ее словам, Украина справится с дефицитом финансирования только пару месяцев. Задержки средств ставят под угрозу восстановление экономики республики.
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«Экономическое возрождение Украины окажется под угрозой, если ей придется „приспосабливаться“ к отсутствию новой финансовой поддержки», — подчеркнула Георгиева.
Если в дальнейшем задержки финансирования продолжатся, то Украина может вернуться к дестабилизирующей политике. На страну обрушится еще большее давление в то время, как республика «сделала поворот к лучшим перспективам для экономики», сказала Георгиева.
По данным газеты, бюджет республики на следующий год учитывает дефицит на 41 миллиард долларов. Украина планирует закрыть эту дыру за счет помощи Запада.
Украина
Экономика
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