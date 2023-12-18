Мир 18 декабря 2023, 10:01 Глава МВФ рассказала, чем грозят Украине задержки с финансированием Глава МВФ: задержки с финансированием угрожают восстановлению экономики Украины Christophe Gateau / Global Look Press

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Задержки с финансированием ставят под угрозу восстановление экономики Украины. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью газете Financial Times.

По ее словам, Украина справится с дефицитом финансирования только пару месяцев. Задержки средств ставят под угрозу восстановление экономики республики.

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«Экономическое возрождение Украины окажется под угрозой, если ей придется „приспосабливаться“ к отсутствию новой финансовой поддержки», — подчеркнула Георгиева.

Если в дальнейшем задержки финансирования продолжатся, то Украина может вернуться к дестабилизирующей политике. На страну обрушится еще большее давление в то время, как республика «сделала поворот к лучшим перспективам для экономики», сказала Георгиева.

По данным газеты, бюджет республики на следующий год учитывает дефицит на 41 миллиард долларов. Украина планирует закрыть эту дыру за счет помощи Запада.